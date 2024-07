Die Marktbedingungen gelten als normal, wenn der Gesamtwert des Wilshire-5000-Index, der den gesamten Markt misst, ungefähr der letzten vierteljährlichen BIP-Schätzung entspricht. Aktien gelten als unterbewertet, wenn sie etwa 70 Prozent des BIP betragen. Umgekehrt gelten Aktien, die etwa doppelt so groß wie die Wirtschaft sind, als deutliches Warnzeichen.

Bei einer Bewertung von über 190 Prozent signalisiert der Indikator eine deutliche Überbewertung des aktuellen Aktienmarktes und könnte auf einen bevorstehenden Marktabschwung hinweisen.

Am Dienstag, den 9. Juli, hat der Warren-Buffett-Indikator 196,19 Prozent und damit den höchsten Stand in der Geschichte erreicht. Damit übertrifft er die Spitzenwerte, die während der Dotcom-Blase, der globalen Finanzkrise und der Baisse im Jahr 2022 beobachtet wurden.

Wie viele andere Messgrößen hat auch der Buffett-Indikator seine Schwächen. Ein Problem ist, dass er die Zinssätze nicht berücksichtigt, die derzeit auf der Grundlage des von der US-Notenbank Federal Reserve angestrebten Leitzinses auf dem höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren sind. Außerdem wird der wachsende Anteil der Unternehmensgewinne, die aus dem Ausland kommen, nicht berücksichtigt.

Nichtsdestotrotz mehren sich die Warnsignale. Auch Thomas Altmann von QC Partners zeigt sich in seinem morgendlichen Ausblick bezüglich der anhaltenden Rallye skeptisch: "S&P 500 und NASDAQ 100 haben gestern den 5. Handelstag in Serie auf einem Rekordhoch beendet. Von bislang sechs Handelstagen im 2. Halbjahr sind in den USA fünf mit einem neuen Rekord zu Ende gegangen. Dadurch sind die US-Indizes massiv überkauft. Zudem ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis so teuer wie zuletzt im Jahr 2021."

Laut Altmann müsse nun die Ende der Woche anlaufende Berichtssaison zeigen, ob die hohen Kurse gerechtfertigt und von steigenden Gewinnen untermauert seien.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Fonds und ETFs kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln!



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.