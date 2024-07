Mit der Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8) geht es seit ihrem Jahreshoch vom 19.3.24 bei 47,64 Euro beinahe genauso schnell nach unten, wie es seit dem Jahresbeginn, bei 31 Euro beginnend, nach oben gegangen war. Das Absatzminus von 14 Prozent im ersten Halbjahr wegen der schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen wurde zuletzt als einer der Gründe für die jüngsten Kursrückgänge genannt.

Dennoch bekräftigten Experten in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 61 Euro (RBC Capital Markets) ihre Kaufempfehlungen für die Daimler Truck-Aktie. Für risikobereite Anleger, die der Aktie, die derzeit bei 36 Euro gehandelt wird, in den nächsten Wochen zumindest eine kurzfristige Kurserholung auf 38 Euro zutrauen, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.