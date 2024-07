Trotz hoher Zinsen: US-Aktienmarkt teuer wie noch nie zuvor!

Trotz hoher Zinsen ist der US-Aktienmarkt so teuer wie noch nie in der Börsengeschichte - gemessen am Buffett-Indikator, also dem Verhältnis der Marktkapitalisierung des US-Aktienmarkts in Relation zum BIP der USA. Sind daher fast alle Aktien in den USA zu teuer? Nein. Vielmehr kaschieren die großen US-Tech-Aktien die Schwäche des breiten US-Aktienmarkts - viele Unternehmen haben durchaus Probleme mit den hohen Zinsen (daher steigen auch die Insolvenzen in den USA deutlich an). Fed-Chef Powell hat sich gestern alle Optionen offen gehalten, implizit aber eine Zinssenkung Ende Juli ausgeschlossen. Ob die erste Senkung dann vielleicht im Septeber kommt, hängt wohl von den morgigen US-Inflationsdaten ab..

