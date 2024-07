Bereits am Montag gab Evotec bekannt, seine Partnerschaft mit Sandoz erweitern zu wollen. Das sorgte für den ersten Kursanstieg in Richtung der Marke von 10 Euro. Am Mittwoch wagen die Käufer der Aktie einen neuen Anlauf, die psychologisch wichtige Marke zu überspringen.

Rückenwind hierfür erhalten sie von der Meldung, dass Evotec künftig auch mit dem US-Pharmariesen Pfizer zusammenarbeiten wird. Wie das Unternehmen am Mittwochmorgen vermeldete, wollen sich die Kooperationspartner auf Wirkstoffforschung im Bereich Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten konzentrieren.

Hierzu wurde eine mehrjährige Kooperationsvereinbarung beschlossen. Die Forschung soll am Campus im französischen Toulouse stattfinden. Zur Finanzierung der Forschung erhält Evotec von Pfizer Geld. Außerdem wurden im Erfolgsfall Meilensteinzahlungen sowie Erträge aus Lizenzvereinbarungen beschlossen.

Unternehmensvertreter zeigen sich erfreut ...

Matthias Evers, Vorstand für das operative Geschäft von Evotec, zeigte sich über den Abschluss der Vereinbarung erfreut: "Wir sind geehrt mit Pfizer bei der Erforschung potenziell neuer therapeutischer first-in-class-Ansätze zusammenzuarbeiten."

Ähnlich äußerte sich auch Luca Mollo, ein Unternehmensvertreter von Pfizer: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Evotec, um Forschungsarbeiten durchzuführen, die dazu beitragen können, neue Ansätze zur Behandlung weit verbreiteter Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten zu entwickeln."

... Anleger ebenfalls

Die Aktie von Evotec legt am Mittwochvormittag um rund 4 Prozent zu und egalisiert so die Verluste am Vortag. Am Dienstag hatten offensichtlich einige Anleger beschlossen, den erneut gescheiterten Anlauf über die Marke von 10 Euro für Gewinnmitnahmen zu nutzen. Vor einer solchen Bewegung hatte wallstreetONLINE gewarnt.

Diese Warnung gilt weiterhin. Sollte Evotec erneut am Widerstand bei 10 Euro scheitern, ist mit einer Konsolidierung zu rechnen, die dann auch 9,00 Euro zum Ziel haben könnte. Angesichts des anhaltend positiven Newsflow stehen die Chancen für einen Anstieg aber zunehmend gut.

Fazit: Chance wächst, die Pullback-Gefahr aber auch

Evotec gelingt es am Mittwoch erneut, mit guten Nachrichten auf sich aufmerksam zu machen. Dieses Mal konnte eine Kooperation mit Pfizer vermeldet werden. Über finanzielle Details haben sich die Vertragspartner zwar ausgeschwiegen, die Aussicht auf Meilenstein- und Lizenzzahlungen ist aber positiv für das Biotech-Unternehmen und seine Anleger.

Die Aktie dürfte damit erneut die Chance erhalten, den Widerstand bei 10 Euro abzuräumen. Nachdem die Aktie in den vergangenen Tagen hieran aber wiederholt gescheitert ist, besteht Pullback-Gefahr, sollte auch dieser Anlauf scheitern.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion