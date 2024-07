The Information hatte im Mai berichtet, dass xAI und Oracle in Gesprächen über ein mehrjähriges Abkommen zur Bereitstellung von Cloud-Servern für xAI im Wert von bis zu zehn Milliarden US-Dollar standen. Die Cloud-Infrastruktur-Sparte von Oracle hat xAI bereits mit speziellen Chips von Nvidia versorgt. Doch die beiden Seiten beendeten die Gespräche zur Ausweitung ihrer Vereinbarung, berichtet The Information unter Berufung auf ungenannte Quellen. Elon Musk verkündete in der Folge auf seiner Social-Media-Plattform X, dass xAI nun eigenständig ein Datenzentrum mit 100.000 H100-Prozessoren von Nvidia errichten wird.

Ein Grund für das Scheitern der Gespräche war laut Quellen, die mit den Verhandlungen vertraut sind, Oracles Skepsis gegenüber der von Musk geforderten schnellen Bauzeit und Bedenken hinsichtlich der Energieversorgung.