Zeitgleich hat sich Tesla allerdings auch in einen markanten Widerstandsbereich aus der zweiten Jahreshälfte 2023 hinein manövriert, Abschläge sollten demnächst eingeplant werden und könnten in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 234,81 US-Dollar im Rahmen eines Pullbacks talwärts reichen. Im Anschluss allerdings wird mit einem Folgeanstieg an 314,67 und darüber 335,70 US-Dollar gerechnet. Sollte jedoch ein Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend durch einen Kursrutsch unter 215,00 US-Dollar vollzogen werden, käme dies einem Fehlsignal gleich, in der Folge müssten Abschläge auf 190,95 US-Dollar zwingend eingeplant werden. Bei der aktuell vorliegenden Dynamik erscheint ein derartiges Szenario jedoch zweitrangig.

Tesla Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Die Tesla-Aktie hat mit dem Befreiungsschlag vor wenigen Tagen durch einen Kurssprung über den mittelfristigen Abwärtstrend ein mittelfristiges Kaufsignal generiert, ein erstes Etappenziel konnte bereits abgearbeitet werden. Anleger können aber mit einem weiteren Anstieg an 335,70 US-Dollar rechnen und hiervon überdurchschnittlich durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MG6WNL profitieren. Die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Niveau aus beträgt 110 Prozent. Ziel des Scheins läge rechnerisch am Ende bei 1,28 Euro. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollte hierbei jedoch um 300,00 US-Dollar gerechnet werden. Eine Verlustbegrenzung sollte aber wegen eines anschließenden Pullbacks noch innerhalb des vorherigen Abwärtstrends liegen, der Bereich um 215,00 US-Dollar könnte hierfür angesetzt werden. Im Schein würde sich dadurch exemplarisch ein Stopp-Kurs von 0,16 Euroergeben.