Mit einem Plus von fast 18 Prozent ging es für die Aktie von Aixtron am vergangenen Freitag steil bergauf. Das Unternehmen hatte am Donnerstagabend vorläufige Quartalszahlen bekannt gegeben. Die fielen weniger schwach aus als Analysten erwartet hatten.

Dementsprechend groß war die Erleichterung unter den krisengeplagten Anlegern, die trotz der steilen Rallye noch immer auf einem Verlust von rund 47 Prozent seit dem Jahreswechsel sitzen. Vor allem der starke Auftragseingang überraschte positiv.