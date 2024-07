In der ersten Jahreshälfte wurden 9,84 Millionen Fahrzeuge verkauft, 3,3 Prozent mehr als in der ersten Jahreshälfte 2023. Die CPCA schätzt, dass in diesem Jahr insgesamt mehr als 22 Millionen Fahrzeuge verkauft werden, verglichen mit 21,7 Millionen Einheiten im Jahr 2023.

Nach dem CPCA-Bericht haussierten Aktien von E-Autohertsellern, so auch jene von Zapp Electric. Allein in den letzten fünf Handelstagen ist die Zapp-Electric-Aktie um 560 Prozent gestiegen. Auf Einmonatssicht summiert sich das Kursplus auf sagenhafte 2.410 Prozent. Dieser Anstieg geht einher mit einem Streubesitz von weniger als einer Million Aktien und einem beträchtlichen Short-Interesse, was möglicherweise zu den volatilen Kursbewegungen der Aktie beigetragen und mehrere Handelsstopps ausgelöst hat. Am Mittwoch scheint der Rallye die Puste auszugehen, die Aktie notiert im vorbörslichen US-Handel zweistellig im Minus.

Ende Juni meldete Zapp einen Nettoverlust von fünf Millionen US-Dollar gegenüber 8,6 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen geht davon aus, dass es sein Modell i300 im vierten Quartal 2024 ausliefern und bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 über 5.000 Einheiten verkaufen wird. Bis zum Geschäftsjahr 2026 rechnet das Unternehmen mit einer jährlichen Produktionsrate von über 25.000 Einheiten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Zapp Electric Vehicles Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +94,98 % und einem Kurs von 17,90USD auf NYSE (10. Juli 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.