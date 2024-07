Es gibt ja so manches heißes Eisen auf dem deutschen Kurszettel (derzeit), die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank gehört dazu. Seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine und seit dem Zinsanstieg ist das Papier nochmals gehörig unter Druck geraten. Insgesamt lastet die flaue Stimmung in der Wirtschaft und insbesondere am Immobilienmarkt auf dem Kurs. Verständlich, denn die Deutsche Pfandbriefbank ist ein Spezialist für die Finanzierung von Gewerbeimmobilien. Dennoch bewegt sich die Aktie derzeit aufwärts. Wie es weitergeht. Weiterlesen