Während das Jahr 2023 bei Siemens Energy (DE000ENER6Y0) im Zeichen von Qualitätsmängeln in Milliardenhöhe, Gamesa-Debakel und Gewinnwarnungen stand, starte die Aktie im Kontext von guten Unternehmensdaten im Jahr 2024 eine furiose Aufholjagd und legte seit Jahresbeginn von 12 auf aktuell 27 Euro zu (Marktkapitalisierung 20,5 Mrd. Euro), wozu auch die Q2-Ergebnisse von Anfang Mai beitrugen. Vergangene Woche kündigte das Unternehmen an, in den nächsten Jahren über 10.000 neue Mitarbeiter einzustellen. Der umsatzstärkste Bereich, Grid Technologies mit dem boomenden Stromnetzgeschäft, wird seine Belegschaft um zwei Drittel aufstocken, wie die FT berichtete. Dafür werden 1,2 Mrd. Euro in neue Produktionskapazitäten in den USA, Europa und Asien investiert.

Discount-Strategie mit 16,2 Prozent Puffer (Dezember)