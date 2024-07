Folgende, wahrscheinlich weniger bekannte Unternehmen nutzen bereits KI, um ihre Prozesse und Produkte zu verbessern.

1. AMETEK

Die an der US-Ostküste beheimate AMETEK ist in der Herstellung von elektronischen und elektromechanischen Geräten weltweit führend. Sie kommen beispielsweise in Flugzeugen zur Datenüberwachung oder in der Medizin zur Analyse zum Einsatz.

Die Instrumente lassen sich zudem in LKWs, landwirtschaftlichen Fahrzeugen und in der verarbeitenden Industrie wiederfinden. AMETEKs elektromechanische Geräte werden außerdem von zahlreichen Branchen wie der Automobil- und Verteidigungsindustrie genutzt.

Zwar ist künstliche Intelligenz der Öffentlichkeit erst mit der Einführung von ChatGPT bekannt geworden, doch Unternehmen wie AMETEK nutzen sie bereits seit mehr als vier Jahren für ihre Deep-Learning-Server zur Entwicklung noch leistungsfähiger Produkte, zur Automatisierung oder zur Qualitätskontrolle.

Das Unternehmen wächst kontinuierlich und verfügt über eine hohe Qualität. So sind Umsatz und Gewinn zwischen 2014 und 2023 von 4,022 Milliarden auf 6,596 Milliarden US-Dollar beziehungsweise von 584 Millionen auf 1.313 Millionen US-Dollar gestiegen. Dabei erzielte AMETEK konstant zweistellige Eigenkapitalrenditen. Die Eigenkapitalquote lag Ende 2023 bei guten 58,1 Prozent.

2. Intuitive Surgical

Intuitive Surgical ist ein weltweit führender Hersteller von Operationsrobotern, die präzisere Eingriffe ermöglichen. Auch dieses Unternehmen nutzt bereits KI, um chirurgische Entscheidungsprozesse zu verbessern, die Ausbildungszeit der Chirurgen zu verkürzen und um die Kosten zu senken.

In den vergangenen zehn Jahren (2014 bis 2023) konnte Intuitive Surgical Umsatz und Gewinn von 2,131 Milliarden auf 7,124 Milliarden US-Dollar beziehungsweise von 418,8 Millionen auf 1.798 Millionen US-Dollar steigern. Mit einer Eigenkapitalquote von 85,7 Prozent ist das Unternehmen zudem kaum verschuldet.

3. ANSYS

ANSYS ist ein führender Anbieter von Simulationssoftware, die in einer Vielzahl von Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, im Energie- und Elektroniksektor, im Gesundheitswesen und in der Industrie Verwendung findet. Das Unternehmen bietet Softwarelösungen für Strukturanalysen, Fluiddynamik, Elektronik, Elektromagnetik und Multiphysik. Mit ANSYS-Software können Ingenieure und Designer virtuelle Prototypen erstellen, um das Verhalten von Produkten unter verschiedenen Bedingungen zu simulieren, zu testen und zu optimieren.

Das amerikanische Unternehmen nutzt mit seiner Software SimAI bereits künstliche Intelligenz, um Kunden mit wenig Programmierkenntnissen die Verwendung zu vereinfachen. Die cloudbasierte Plattform greift zudem auf Simulationsergebnisse zurück, um innerhalb kürzester Zeit neue Designs zu bewerten.

ANSYS konnte seinen Umsatz und Gewinn zwischen 2014 und 2023 von 936 Millionen auf 2,269 Millarden US-Dollar beziehungsweise von 254 Millionen auf 500 Millionen US-Dollar steigern. Auch dieses Unternehmen ist mit einer Eigenkapitalquote von 73,6 Prozent kaum verschuldet.

Fazit verborgene KI-Aktien

Immer mehr Unternehmen nutzen und profitieren vom Einsatz künstlicher Intelligenz. AMETEK, Intuitive Surgical und ANSYS sind dafür drei gute Beispiele.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion