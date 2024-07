Eine derart kreative Form der Werbung war in Frankfurt vermutlich noch nie zu sehen. Gegen 20:00 Uhr am Dienstagabend reckten 10.000 Frankfurter ihre Köpfe gen Himmel. Flugzeuge projizierten an den stahlblauen Frankfurter Abendhimmel das Logo eines Tradinganbieters und Brokers – Robomarkets gestartet in Mainz-Finthen hatte man sich diese Art der Werbung passend zur EM überlegt und die Öffentlichkeitswirkung war enorm. Ob im Nordend, auf der Fanmeile oder im Frankfurter Westen – überall bestaunt man die Projektion am Himmel doch wie war das überhaupt möglich?

Im Auftrag von RoboMarkets Deutschland flogen fünf Kunstflugzeuge in einer Inline-Formation in einer Höhe von ungefähr 3.000 Metern und schreiben dabei mehrere Botschaften in den Himmel. Als passionierter Pilot wird auch Vanyo Walter, Geschäftsführer RoboMarkets Deutschland, in einem der Flugzeuge dabei.

Da die Botschaft in großer Höhe und mit einer Buchstabengröße von etwa 200 × 200 Metern geschrieben wurde, war eine Nachricht viele Kilometer lang und konnte auch aus großer Entfernung und von Hunderttausenden Menschen gesehen werden.

Die Botschaften von Skytexter entstehen aus umweltfreundlichem Paraffinöl, das bei höherer Temperatur verdampft. Es bleiben keine Rückstände in der Luft. Die Skytexter fliegen mit Kleinflugzeugen und sind ClimatePartner-zertifiziert. Dadurch kompensieren sie den CO2-Ausstoß – pro Flugzeug vergleichbar mit einem Auto – durch Klimaschutz-Projekte.