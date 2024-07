Entwicklung der Indizes

**Aktuelle Marktentwicklungen: Deutsche Indizes übertreffen US-Pendants** Die heutigen Handelsdaten zeigen eine positive Entwicklung auf den internationalen Aktienmärkten, wobei die deutschen Indizes die US-amerikanischen übertreffen. Der DAX, Deutschlands führender Aktienindex, steht aktuell bei 18.413,28 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,89%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, zeigt eine noch stärkere Performance und liegt bei 25.631,65 Punkten, was einem Anstieg von 1,41% entspricht. Auch der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, zeigt eine positive Entwicklung und steht bei 14.425,17 Punkten mit einem Plus von 0,75%. Der TecDAX, der Technologieindex, liegt bei 3.361,49 Punkten und verzeichnet einen Zuwachs von 1,05%. Im Vergleich dazu zeigen die US-amerikanischen Indizes eine moderatere Aufwärtsbewegung. Der Dow Jones steht aktuell bei 39.377,72 Punkten und weist ein Plus von 0,27% auf. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, liegt bei 5.595,60 Punkten und verzeichnet einen Anstieg von 0,34%.Insgesamt zeigen die deutschen Indizes eine stärkere Performance im Vergleich zu ihren US-amerikanischen Pendants. Besonders der MDAX und der TecDAX heben sich mit ihren deutlichen Zuwächsen hervor. Die positive Stimmung auf den deutschen Märkten könnte auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen sein, darunter robuste Unternehmensgewinne und positive Wirtschaftsdaten. Die US-Märkte hingegen zeigen eine verhaltenere, aber dennoch positive Entwicklung.Vonovia führt die Topwerte im DAX an mit einem Anstieg von 4.11%, gefolgt von Porsche AG mit 3.94% und Bayer mit 3.04%.Die Flopwerte im DAX werden von Airbus angeführt, das einen Rückgang von 2.83% verzeichnete, gefolgt von BASF mit -1.18% und MTU Aero Engines mit -0.92%.Delivery Hero führt die Topwerte im MDAX an mit einem beeindruckenden Anstieg von 10.25%, gefolgt von Aroundtown mit 6.56% und AIXTRON mit 6.14%.Die Flopwerte im MDAX werden von Stabilus angeführt, das einen Rückgang von 3.43% verzeichnete, gefolgt von Evonik Industries mit -1.51% und Hugo Boss mit -1.28%.Die Topwerte im SDAX werden von Deutsche Pfandbriefbank angeführt, die einen Anstieg von 4.86% verzeichnete, gefolgt von IONOS Group mit 4.82% und AUTO1 Group mit 3.57%.Die Flopwerte im SDAX werden von CompuGroup Medical angeführt, das einen Rückgang von 3.95% verzeichnete, gefolgt von Verbio mit -2.52% und Suedzucker mit -2.39%.AIXTRON führt die Topwerte im TecDAX an mit einem Anstieg von 6.14%, gefolgt von HENSOLDT mit 5.80% und United Internet mit 3.05%.Die Flopwerte im TecDAX werden von CompuGroup Medical angeführt, das einen Rückgang von 3.95% verzeichnete, gefolgt von ATOSS Software mit -1.60% und Nagarro mit -0.40%. Amgen führt die Topwerte im Dow Jones an mit einem Anstieg von 1.29%, gefolgt von Honeywell International mit 1.12% und Visa (A) mit 1.06%.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Salesforce angeführt, das einen Rückgang von 1.84% verzeichnete, gefolgt von Verizon Communications mit -0.75% und Nike (B) mit -0.61%.CarMax führt die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 6.42%, gefolgt von Albemarle mit 4.36% und Newmont Corporation mit 4.01%.Die Flopwerte im S&P 500 werden von Intuit angeführt, das einen Rückgang von 3.96% verzeichnete, gefolgt von Fair Isaac mit -3.25% und Uber Technologies mit -3.18%.