Mit einem ähnlichen Zuwachs rechnen Analysten auch dieses Mal: Nach 2,09 US-Dollar vor 12 Monaten soll der Gewinn pro Aktie nun bei 2,16 US-Dollar liegen. Der Erlös soll auf 22,7 Milliarden US-Dollar klettern, was ein Plus von 400 Millionen US-Dollar bedeuten würde. Bei PepsiCo versucht man sich aktuell an einer stark auf internationale Märkte ausgerichteten Wachstumsstrategie.

Am Optionsmarkt ist eine Kursreaktion von 2,6 Prozent eingepreist – als Titel der Konsumgüterbranche handelt die Aktie von PepsiCo mit einer unterdurchschnittlichen Volatilität. Die Mehrheit der Teilnehmenden am Optionsmarkt hat sich zugunsten steigender Kurse positioniert: Die Call-Quote liegt bei 70,5 Prozent.

Damit ist die Stimmung gegenüber der Aktie sehr bullish, was auch ein Kontraindikator sein könnte – in den beiden vergangenen Quartalen jedenfalls ging es jeweils 3 Prozent bergab.

Donnerstag, 11. Juli: Delta Air Lines

Trotz bislang ungebrochenem Reise- und Tourismusboom läuft es für die Anteile von Fluggesellschaften schlecht. Davon können nicht nur Lufthansa-Anleger, sondern auch die vieler weiterer Airlines ein Lied singen.

In einem für die Branche schwierigen Umfeld, einerseits ziehen die Kerosinpreise wieder an, andererseits zeichnen sich in den USA inzwischen doch eine konjunkturelle Eintrübung und eine nachlassende Verbraucherstimmung ab, hat sich Delta Air Lines mit einem Plus von 14,4 Prozent seit dem Jahreswechsel bislang ordentlich geschlagen.

Das Unternehmen profitierte vor allem davon, nicht wie die Konkurrenten American Airlines und United Airlines seine Prognose gesenkt zu haben – das bedeutet allerdings auch, dass Delta Air Lines die Erwartungen des Marktes unbedingt mindestens treffen muss, sonst dürfte der Performancevorsprung gegenüber den Mitbewerbern rasch abverkauft werden.

Für den Umsatz werden 15,7 Milliarden US-Dollar erwartet, was ein Plus von etwa 100 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr wäre. Der Gewinn pro Aktie wird mit 2,37 US-Dollar rund zehn Prozent unter dem Vorjahresniveau erwartet. Hier spiegeln sich die höheren Inputkosten bei Personal und Flugbenzin wider.

Optionshändler sind überwiegend optimistisch, dass Delta Air Lines ein gutes Quartalsergebnis vorlegen können wird. Die Call-Quote liegt bei 58,3 Prozent, viele Call-Kontrakte wurden zuletzt aus dem Geld gekauft, was bedeutet, dass sich Anleger für einen Kurssprung zur Oberseite positionieren.

Das allerdings wäre gegenüber den vergangenen sechs Quartalen, in denen die Aktie jedes Mal gefallen ist, ein Novum. Für die Kursreaktion ist aktuell eine Bewegung von 6,3 Prozent eingepreist.

Freitag, 12. Juli: US-Großbanken

Der offizielle Startschuss in die neue US-Quartalssaison fällt am Freitag mit den Ergebnissen der Großbanken JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo. Für die ist es in den vergangenen Monaten angesichts anhaltend hoher Anleiherenditen gut gelaufen. Der Branchen-ETF XLF (Financial Selector) notiert gegenüber dem Jahreswechsel mit einem Plus von 10,5 Prozent.

Den Quartalsergebnissen der Großbanken kommt oft die Rolle als Pacemaker zu. Anhand der Kursreaktionen auf die Zahlen erhoffen sich Anleger also erste Hinweise darauf, ob gute Ergebnisse auch belohnt oder eher für Gewinnmitnahmen genutzt werden.

Neben den Zinserträgen sowie den Prognosen für diese wird im Fokus der Investoren außerdem auch die Kreditvergabe sowie die Einkünfte aus Beratungsgeschäften etwa für Übernahmen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Die lassen nämlich Rückschlüsse über die Aktivität der Gesamtwirtschaft zu, wo sich die Datenlage zuletzt eingetrübt hat.

Für die Citigroup und JPMorgan wird mit einem Ertragsergebnis leicht unter dem Vorjahresniveau gerechnet, während der Gewinn pro Aktie bei Wells Fargo aufgrund niedrigerer Kreditrückstellungen etwas über dem Ergebnis vor 12 Monaten erwartet wird. Dafür wird gegenüber Wells Fargo bei den beiden anderen Earnings-Kandidaten aber mit höheren Erlösen gerechnet.

Optionshändler sind daher sehr bullish für die Ergebnisse von JPMorgan und der Citigroup. Hier liegen 73 beziehungsweise 69 Prozent aller gehandelten Kontrakte auf der Call-Seite. Bei Wells Fargo dominieren dagegen die Pessimisten, hier sind aktuell nur 44 Prozent aller Call-Kontrakte auf der Long-Seite gehandelt.

Die derzeit erwarteten Kursreaktionen liegen bei 3,2 Prozent für JPMorgan, 3,5 Prozent für die Citigroup und 3,9 Prozent für Wells Fargo – das liegt auf dem Niveau der Vorquartale. Was die Richtung angeht, tendierten Bankaktien nach den letzten Earnings zu Kursverlusten.

Weitere nennenswerte US-Quartalsberichte:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Stand: Samstag, 06. Juli, 10:00 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion