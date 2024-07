Im zweiten Quartal des Jahres hat Mercedes-Benz weniger Fahrzeuge als im Vorjahreszeitraum verkauft. Von April bis Juni wurden 600.100 Pkws und Vans abgesetzt, was einem Rückgang von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders im obersten Produktsegment, zu dem die S-Klasse gehört, sanken die Verkaufszahlen um 17 Prozent. Dies ist teilweise auf ein gedämpftes Marktumfeld in Asien zurückzuführen, insbesondere in China.

Die Aktien von Mercedes-Benz sind am Dienstag aufgrund eines Downgrades der Bank of America und einer damit einhergehenden Senkung des Kursziels um 3,6 Prozent auf etwa 63 Euro gefallen. Analyst Horst Schneider hat sein Kursziel um 21 Prozent auf 60 Euro gesenkt und die Bewertung der Papiere von "Neutral" auf "Underperform" reduziert. Er äußerte Bedenken über den Modellzyklus des Unternehmens und die zukünftigen Ergebnisse. Die britische Investmentbank Barclays hat ebenfalls das Kursziel für die Aktien von Mercedes-Benz reduziert, während die Analysten von JPMorgan und der Deutschen Bank optimistisch bleiben.

Mercedes-Benz hat angekündigt, die Forschung und Entwicklung von E-Auto-Batterien in Stuttgart zu bündeln, um eine technologisch führende Rolle im Bereich des elektrischen Fahrens einzunehmen. Der Autobauer investiert in ein Kompetenzzentrum, in dem Zellen und Batterien für zukünftige Elektroautos entwickelt werden. Dieser Schritt ist Teil der Strategie, die Produktion von vollelektrischen Autos und Plug-in-Hybriden zu steigern.

Die Analysten sind sich uneinig über die Zukunft von Mercedes-Benz, während das Unternehmen selbst an der Weiterentwicklung von Elektrofahrzeugen arbeitet. Die Entscheidung, sowohl E-Antriebe als auch Verbrenner bis in die 2030er Jahre zu produzieren, spiegelt die Herausforderungen wider, vor denen die Automobilindustrie steht. Mercedes strebt jedoch an, bis 2039 eine CO2-neutrale Neuwagenflotte zu haben.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 63,88EUR auf Lang & Schwarz (11. Juli 2024, 07:39 Uhr) gehandelt.