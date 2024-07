CompuGroup-Aktie stürzt ab: Umsatz- und Gewinnwarnung schockt Anleger Der Koblenzer Softwarekonzern CompuGroup hat Anleger mit einer Umsatz- und Gewinnwarnung überrascht, was zu einem Kurseinbruch an der Börse führte. Die Aktie schloss am Dienstag mit einem Minus von 33 Prozent knapp unter 16 Euro, was den niedrigsten …