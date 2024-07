Trotz der Zinswende ist die Rallye im deutschen Leitindex DAX ins Stocken geraten. Die Konsolidierung hält an, da die erwartete Zinswende lediglich als Sell-the-News-Event entpuppte. Politische Risiken, wie die Neuwahlen zur französischen Nationalversammlung, haben die Anleiherenditen steigen lassen und somit auch den Aktienmarkt belastet. Der DAX befindet sich technisch gesehen in einer Korrekturphase, wobei die Käufer bisher noch eine geordnete Korrektur aufrechterhalten konnten. Ein Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal wurde zweimal verhindert, was zu einem erneuten Kursrückgang führte. Die technische Schwäche nimmt weiter zu, was auf eine mögliche Trendwende zur Unterseite hindeutet. Anleger sollten sich daher auf fallende Kurse einstellen und möglicherweise Absicherungen in Form von Put-Optionsscheinen in Betracht ziehen. Auf der anderen Seite könnten steigende Kurse eintreten, wenn der DAX die Abwärtstrendoberkante nachhaltig überwindet.

In den USA zeigt sich eine ähnliche Situation, mit einem starken Technologiesektor, der die Märkte auf Rekordhöhen treibt. Die Gewinnerwartungen für die S&P 500-Unternehmen im 2. Quartal 2024 variieren stark, was das Traden und Investieren an der Börse erschwert. Die ungleichverteilte Rally der US-Aktien sorgt für Kopfzerbrechen bei einigen Brokern, da die Bewertungen hoch sind und eine Korrektur wahrscheinlich erscheint. Die europäischen Aktienmärkte haben leichtes Kurspotential, aber auch bearishe Signale werden gesendet. Der DAX zeigt kurzfristig keine klare Richtung und die Marktunsicherheit bleibt bestehen.

In den USA jährt sich zum zweiten Mal die inverse Zinsstruktur, die normalerweise eine Rezession ankündigt. Trotzdem bleibt die Zinsstruktur negativ, obwohl keine Rezession erwartet wird. Die Konjunktur zeigt erste Anzeichen von Schwäche, aber eine Rezession ist noch nicht in Sicht. Die Zinsstruktur könnte somit ein erstes ernsthaftes Fehlsignal produzieren und ihren Nimbus als ultimativer Rezessionsindikator verlieren.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 18.455PKT auf Lang & Schwarz (11. Juli 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.