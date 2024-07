Am Dienstag setzte sich der Rückgang der Ölpreise fort, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent bei 85,53 US-Dollar lag. Dies bedeutet einen Rückgang um 22 Cent im Vergleich zum Wochenauftakt. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate fiel um 27 Cent auf 82,06 Dollar. Die Gefahr, die vom Hurrikan Beryl im Golf von Mexiko ausging, hat sich ebenfalls verringert, da die Energieinfrastruktur den Sturm offenbar unbeschadet überstanden hat.

Die Ölpreise sind in den letzten Tagen gesunken, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September zuletzt bei 86,24 US-Dollar lag. Dies bedeutet einen Rückgang um 30 Cent im Vergleich zum Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate fiel ebenfalls, und zwar um 45 Cent auf 82,70 Dollar. Die Gefahr, die vom Hurrikan Beryl für die Ölförderanlagen im Golf von Mexiko und in Texas ausging, hat sich verringert, da die Schäden geringer ausfielen als befürchtet.

Am Mittwoch gaben die Ölpreise weiter nach, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent bei 84,37 US-Dollar lag. Dies bedeutet einen Rückgang um 29 Cent im Vergleich zum Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate sank um 24 Cent auf 81,17 Dollar. Sorgen um die chinesische Wirtschaft belasteten die Ölpreise, da Experten weiterhin Deflationsgefahren sehen.

Indien ist laut der Regierung in Moskau zum größten Abnehmer von russischem Öl aufgestiegen. Russland hat im vergangenen Jahr 90 Millionen Tonnen Öl nach Indien geliefert, was 40 Prozent des Gesamtbedarfs des Landes entspricht. Die Lieferungen haben sich im Vergleich zu 2022 verdoppelt. Indiens Regierungschef Narendra Modi besuchte Moskau und traf sich mit Kremlchef Wladimir Putin, um die wirtschaftliche Kooperation auszubauen. Indien nimmt eine pragmatische Haltung im Ukraine-Krieg ein und kauft aufgrund westlicher Sanktionen russisches Öl in großen Mengen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 85,79USD auf Lang & Schwarz (11. Juli 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.