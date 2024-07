Mutares SE & Co. KGaA stärkt Portfolio mit zwei neuen Übernahmen in 2024 Die Mutares SE & Co. KGaA hat erfolgreich die Übernahme der KmB Technologie GmbH von der EMAG Industrial GmbH und Scherer Holding GmbH abgeschlossen. Dies ist die zehnte Übernahme des Unternehmens im Jahr 2024. Die KmB Technologie GmbH ist ein …