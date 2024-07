Die EU-Kommission hat eine Untersuchung gegen die während der Corona-Pandemie gewährten Milliardenstaatshilfen für die Lufthansa eingeleitet, um zu klären, ob die Hilfen im Einklang mit europäischen Staatshilferegeln standen. Hintergrund der Untersuchung ist ein Urteil des Gerichts der EU, das die Genehmigung der Hilfen in Höhe von rund sechs Milliarden Euro für nichtig erklärt hatte. Das Gericht bemängelte, dass die Wettbewerbshüter genauer hätten prüfen müssen, ob die Lufthansa noch eigene Sicherheiten hatte, um sich selbst Kredite zu verschaffen, und dass die Marktmacht der Lufthansa an den Flughäfen zu niedrig eingeschätzt wurde. Die EU-Kommission überprüft nun ihre Entscheidung erneut und will dabei die Marktmacht der Lufthansa an den Flughäfen in Wien und Düsseldorf berücksichtigen.

Die Reisebeschränkungen während der Pandemie hatten die Geschäfte der Lufthansa nahezu zum Erliegen gebracht, weshalb die Bundesregierung im Frühjahr 2020 die größte deutsche Fluggesellschaft unterstützte. Deutschland, Österreich, die Schweiz und Belgien hatten insgesamt neun Milliarden Euro Hilfen zugesagt, die jedoch nicht vollständig abgerufen wurden. Der gerettete Konzern hat die Hilfen bis Ende 2022 vollständig zurückgezahlt und teils mit eigenen Schulden ersetzt, wodurch der deutsche Staat sogar einen Gewinn von rund 760 Millionen Euro erzielt hat.

In einem anderen Bereich verzeichnete der Münchner Flughafen im ersten Halbjahr einen deutlichen Anstieg der Passagiere um fast 15 Prozent, wobei die Auslastung der Flugzeuge aufgrund des gestiegenen Interkontinentalverkehrs auf 80 Prozent stieg. Auch am Albrecht-Dürer-Airport in Nürnberg stieg die Zahl der Passagiere im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als drei Prozent. Der Flughafen erwartet, dass sich der positive Trend im Jahresverlauf fortsetzen wird.

In Bezug auf die Aktienentwicklung der Lufthansa diskutieren Anleger über die Charttechnik und die Fundamentaldaten des Unternehmens. Einige Anleger haben Gewinne realisiert und hoffen auf steigende Kurse, insbesondere im Cargo-Bereich, da die Preise für Seefrachtcontainer gestiegen sind und Lufthansa davon profitieren könnte. Trotz einiger Herausforderungen bleibt die Stimmung optimistisch, dass die Widerstände überwunden werden können und die Aktie weiter steigen wird.

