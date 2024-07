Der Autobauer Volkswagen plant, sein Design Center in Potsdam bis Ende 2024 zu schließen. Die Funktion des Centers als Zukunftslabor für neue Technologien, insbesondere im Bereich der Elektromobilität, wurde bereits in die regulären Innovationsprozesse der Marken der Volkswagen Group integriert. Etwa 100 Beschäftigte sind von der Schließung betroffen. Die IG Metall kündigte eine Protestkundgebung an, um gegen die Entscheidung zu demonstrieren. Der Konzernbetriebsrat unterstützt die Kollegen aus dem Design Center und fordert eine Diskussion über einen möglichen Kurswechsel.

In einem anderen Fall hat ein russisches Gericht Volkswagen zu einer Schadenersatzzahlung von 16,9 Milliarden Rubel (rund 177 Millionen Euro) an seinen ehemaligen Partner Gaz verurteilt. Gaz hatte VW auf Schadenersatz verklagt, nachdem VW sich aus Russland zurückgezogen und die Kooperation mit Gaz beendet hatte. Die Produktion in den Fabriken in Russland war bereits zuvor eingestellt worden, nachdem Sanktionen der USA gegen Gaz in Kraft getreten waren. Volkswagen prüft nun die Urteilsgründe, um weitere rechtliche Schritte zu prüfen.