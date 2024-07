Analyst Philippe Houchois von Jefferies zog ein positives Fazit einer Investorenveranstaltung, bei der die Porsche AG eine zuversichtliche Botschaft bezüglich der sich erholenden Volumina im Großhandel übermittelte. Die Kommentare des Unternehmens zur Produktpalette und zu höheren durchschnittlichen Verkaufspreisen stützten die Schätzungen von Houchois. Die Manager betonten die Flexibilität sowohl in der Fertigung als auch in Bezug auf Zölle.

Die Aktien der Porsche AG konnten sich am Mittwoch zum sechsten Mal in Folge an der Börse erholen. Nachdem sie zuvor mit 65,66 Euro den niedrigsten Kurs seit dem Börsengang im September 2022 erreicht hatten, konnten sie sich mittlerweile um etwa 15 Prozent erholen. Am Mittwoch stiegen die Aktien um 4,4 Prozent und waren damit der größte Gewinner im Dax.

Der Aktienkurs brach kürzlich aus einem Abwärtstrend aus, der im April begonnen hatte. Ein Händler sieht bei 78 Euro eine wichtige Zielmarke, da dort sowohl ein Erholungshoch von Anfang Juni als auch ein markantes Tief von Mitte März liegen. Ein Anstieg über 78 Euro könnte das charttechnische Bild weiter aufhellen.

In Bezug auf die Absatzzahlen lieferte die Porsche AG im ersten Halbjahr 2024 insgesamt 155.945 Fahrzeuge aus, was einem moderaten Rückgang von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz der Herausforderungen durch Produktanläufe und Modellwechsel konnte das Unternehmen in verschiedenen Regionen stabile Absatzzahlen verzeichnen. Besonders in Europa (ohne Deutschland) und in Nordamerika konnte Porsche Zuwächse verzeichnen, während der Absatz in China rückläufig war.

Der vollelektrische Macan erfreute sich weiterhin großer Beliebtheit bei den Kunden, während auch der Porsche Cayenne und der Porsche 911 hohe Auslieferungszahlen verzeichneten. Die Porsche AG betonte ihre starke Modellpalette und ihren Fokus auf eine Vielzahl von Antriebsarten, darunter vollelektrische Fahrzeuge, effiziente Plug-in-Hybride und emotionale Verbrenner, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 75,71EUR auf Lang & Schwarz (11. Juli 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.