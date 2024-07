Evotec SE und Pfizer haben eine mehrjährige Forschungskooperation sowie eine Options- und Lizenzvereinbarung geschlossen, um die Wirkstoffforschung in Frankreich voranzutreiben. Die Zusammenarbeit wird sich auf die Bereiche Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten konzentrieren und an Evotecs Standorten in Frankreich, insbesondere dem Campus Curie in Toulouse, stattfinden. Evotec wird Forschungszahlungen von Pfizer erhalten und hat Anspruch auf mögliche Meilenstein- und Lizenzzahlungen im Erfolgsfall der Programme.

Dr. Matthias Evers, Chief Business Officer von Evotec, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Pfizer und die Stärke des biopharmazeutischen Ökosystems in Frankreich. Die Partnerschaft zielt darauf ab, innovative Therapieansätze für Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf zu erforschen.