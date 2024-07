Die Aussicht auf ein profitableres Geschäft in Südkorea hat die Aktie von Delivery Hero stabilisiert. Nachdem das Papier aufgrund der Kartellrechtsstrafe auf ein Fünf-Monats-Tief gefallen war, legte es zur Mittagszeit um fast 10 Prozent zu. Initiativen von Woowa Brothers, dem Betreiber der koreanischen Niederlassungen von Delivery Hero, sorgten für die Kurserholung. Analysten begrüßen die Pläne zur Überarbeitung der Baemin-App und einer neuen Preisstruktur, die die Profitabilität steigern könnten.

Der Aktienkurs von Delivery Hero ist am Montag vorbörslich stark abgesackt, da dem Essenslieferdienst angebliche Verstöße gegen das EU-Kartellrecht drohen, die voraussichtlich zu einer Geldbuße von über 400 Millionen Euro führen könnten. Dies führte zu einem Kurseinbruch von 15,8 Prozent auf der Handelsplattform Tradegate. Die Anleger sind besorgt über das sich ergebende Muster und die regulatorischen Entwicklungen. Dennoch hat das Management die mögliche Geldbuße offengelegt und eine Erhöhung der Rückstellung angekündigt.

Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" belassen, da das größte Problem nicht in der Höhe der Strafe liegt, sondern vielmehr ein Muster für andere Fälle sein könnte. Die Sofortmaßnahmen des Unternehmens wurden begrüßt. Die US-Bank JPMorgan hat ebenfalls die Einstufung auf "Overweight" belassen und lobt die umfassende Überarbeitung der Baemin-App für den südkoreanischen Markt.

Trotz der Probleme und Verluste in der Vergangenheit zeigen Analysten optimistische Prognosen für die Zukunft von Delivery Hero. Die Diskussionen in Foren zeigen jedoch auch Skepsis und Zweifel an der langfristigen Rentabilität des Unternehmens. Die steigenden Zins- und Finanzierungskosten sowie die aktuellen Verluste werfen Fragen zur Marktkapitalisierung auf. Die Meinungen über die weitere Entwicklung des Unternehmens und die realistische Umsetzung der Analystenprognosen sind gespalten.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,40EUR auf Lang & Schwarz (11. Juli 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.