Der Euro ist am Dienstag im US-Handel etwas unter Druck geblieben, nachdem der US-Notenbank-Vorsitzende Jerome Powell keine klaren Signale für eine baldige Leitzinssenkung gegeben hatte. Zuletzt lag der Euro bei 1,0814 US-Dollar. Powell betonte, dass die jüngsten Inflationsdaten auf bescheidene Fortschritte hindeuten und weitere gute Daten das Vertrauen in eine Annäherung der Inflation an das Ziel der US-Notenbank stärken würden. Experten kommentierten, dass Powell weiterhin keine genauen Pläne für eine Zinssenkung offenlegt und die Konjunkturaussichten sich eingetrübt haben.

Vor dem Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell am Dienstag hatte sich der Euro kaum bewegt und kostete 1,0825 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0835 Dollar festgesetzt. Powell sollte vor dem Senat und dem Repräsentantenhaus über die Geldpolitik der Federal Reserve sprechen, wobei die Frage nach einer Lockerung der straffen Geldpolitik im Mittelpunkt stand. Neben Powells Auftritt gab es kaum Impulse für den Devisenmarkt, da keine nennenswerten Konjunkturdaten veröffentlicht wurden.