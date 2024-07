Der US-Versandhändler Amazon plant, in Dummerstorf bei Rostock ein neues Logistikzentrum zu eröffnen, wodurch 1.000 neue Stellen entstehen sollen. Das Unternehmen geht davon aus, bis Ende des Jahres insgesamt 40.000 fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland zu haben. Aktuell arbeiten diese in 21 Logistikzentren, zehn Sortierzentren und mehr als 60 Verteilzentren. Amazon plant, zunächst 450 Mitarbeiter einzustellen und im nächsten Jahr weitere 550.

Darüber hinaus hat Amazon sich auf einer Konferenz mit chinesischen Verkäufern getroffen, um zukünftig billige Kleidung und Lifestyle-Produkte direkt von chinesischen Herstellern über Amazon an US-amerikanische Kunden zu liefern. Diese Maßnahme wird als aggressiver Versuch angesehen, der wachsenden Konkurrenz durch E-Commerce-Neulinge wie Temu und SHEIN entgegenzuwirken.

In Bezug auf Aktienempfehlungen werden Amazon und Alphabet als einige der wenigen Aktien genannt, die auch im Aufstieg weiterhin gekauft werden sollten. Obwohl dies den Durchschnittskurs erhöhen könnte, sind Investoren daran interessiert, an dem weiteren Aufstieg dieser Unternehmen beteiligt zu sein.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 199,8EUR auf Nasdaq (11. Juli 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.