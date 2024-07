In Indonesien suchen Einsatzkräfte nach einem Erdrutsch in einer illegalen Goldmine nach Dutzenden Verschütteten. Bisher wurden 17 Arbeiter tot geborgen, während 45 weitere noch vermisst werden. Das Camp der Arbeiter auf der Insel Sulawesi wurde von Tonnen Schlamm und Schutt verschüttet, nachdem heftige Niederschläge zu einem Erdrutsch geführt hatten. Die Rettungsarbeiten werden durch das schlechte Wetter und die schwierigen Geländebedingungen behindert. Illegaler Goldabbau ist in Indonesien weit verbreitet und birgt große Gefahren für die armen Menschen, die dort arbeiten.

Die Deutsche Bundesbank hat angekündigt, dass sie aufgrund von Verlusten infolge der Zinswende vorerst keine Gewinne an den Bund überweisen kann. Die Zinsen sind gestiegen, was zu Verlusten in der Bilanz geführt hat. Die Bundesbank hatte 2023 Verluste von über 21 Milliarden Euro verzeichnet, den höchsten Wert ihrer Geschichte. Trotzdem betonte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, dass die Bilanz der Bundesbank solide sei und in Zukunft wieder Gewinne erzielt werden könnten. Auch der Goldschatz der Bundesbank bleibt unangetastet, da Gold als Vertrauensanker betrachtet wird.