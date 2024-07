Der geplante Wechsel von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund verzögert sich aufgrund von Problemen beim Medizincheck. Bei einer Untersuchung wurde eine alte Verletzung festgestellt, die weiter abgeklärt werden muss. Guirassy hatte sich die Blessur bei der Nationalmannschaft Guineas zugezogen. Der BVB will nun eine zweite Meinung eines Spezialisten einholen, bevor der Transfer abgeschlossen werden kann. Trotzdem gilt der Wechsel laut Medienberichten nicht als ernsthaft gefährdet. Guirassy soll die Ausstiegsklausel in seinem Vertrag in Höhe von 18 Millionen Euro gezogen haben.

Parallel dazu wechselt Fußball-Nationalspieler Waldemar Anton vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund. Der Innenverteidiger erhält einen Vierjahresvertrag bis Juni 2028. Anton soll bei Dortmund die Rolle von Mats Hummels übernehmen. Er zog eine Ausstiegsklausel in Höhe von 22,5 Millionen Euro, um den Verein zu verlassen.