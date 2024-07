Greenridge Exploration Inc. hat ein umfangreiches Sommerexplorationsprogramm auf seinem Projekt "Carpenter Lake" gestartet. Das Unternehmen beauftragte die Firma "Dahrouge Geological Consulting Ltd." mit einem vierzehntägigen Programm, das geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten und Untersuchungen mit einem Szintillometer umfasst. Das Hauptziel des Programms ist es, vorrangige Gebiete zu identifizieren, die für zukünftige Bohrungen geeignet sind. Besonderes Augenmerk liegt auf der "Cable Bay Shear Zone", die radiometrische Anomalien und gut definierte Leiter aufweist. Weitere Schwerpunkte sind Urananomalien in historischen Seesedimentproben und Radon-im-Boden-Anomalien.

Die steigende Nachfrage nach Atomkraft weltweit könnte den Bedarf an Uran als Brennstoff erhöhen. Greenridge Exploration Inc. positioniert sich strategisch in Gebieten wie dem "Thelon-Becken" und dem "Athabasca-Becken", die für ihre Rohstoffvorkommen bekannt sind. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige und wirtschaftliche Exploration von Mineralprojekten in Nordamerika.

