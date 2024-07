Die Abschreibung erfolgt aufgrund einer Firmenwertabschreibung (Goodwill Impairment) für die operative Einheit KION ITS Americas im Segment Industrial Trucks & Services (ITS). Die KION Group erwartet daher ein Konzernergebnis vor Minderheiten im zweiten Quartal 2024 von rund 69 Millionen Euro, im Gegensatz zum Konsens der Analysten von 93 Millionen Euro. Diese Abschreibung wird auch das Konzernergebnis vor Minderheiten für das gesamte Geschäftsjahr 2024 entsprechend reduzieren.

Alle Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft, die finalen Zahlen für das zweite Quartal 2024 werden am 31. Juli 2024 veröffentlicht. Weitere Informationen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2023 der KION GROUP AG. Investoren können sich für weitere Informationen an Sebastian Ubert, Vice President Investor Relations, oder Raj Junginger, Senior Manager Investor Relations, wenden.

