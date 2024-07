Die Hamburgische Bürgerschaft wird am Mittwoch über den umstrittenen Deal zum Einstieg der weltgrößten Reederei MSC beim Hafenlogistiker HHLA entscheiden. Die Opposition aus CDU und Linken hat bereits angekündigt, die zweite Lesung zu verweigern, was bedeutet, dass die endgültige Entscheidung erst nach der Sommerpause fallen wird. Trotz Bedenken und Protesten hat die Bürgerschaft in erster Lesung dem Deal zugestimmt. Der Senat plant, MSC mit 49,9 Prozent an der HHLA zu beteiligen, um die Stabilität des Unternehmens zu sichern. Es wird erwartet, dass die Bürgerschaft dem Deal zustimmen wird, da die rot-grüne Koalition eine Zweidrittelmehrheit hat.

Die HHLA ist ein wichtiger Akteur im Hamburger Hafen und spielt eine entscheidende Rolle im Containerumschlag. Trotzdem kämpft das Unternehmen mit wirtschaftlichen Herausforderungen, was den Deal mit MSC notwendig macht. Die Beschäftigten und Experten haben erhebliche Bedenken geäußert und es gab bereits Proteste und Streiks. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Erhöhung der Stundenlöhne und Schichtzuschläge in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in Seehäfen.