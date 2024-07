Andera Partners, zusammen mit einem Konsortium, hat eine Serie A-Finanzierung in Höhe von 63 Mio. € für das Münchner Autoimmun-Biotechunternehmen SciRhom abgeschlossen. Das Unternehmen plant, diese Mittel zu nutzen, um sein führendes Entwicklungsprogramm voranzutreiben und den therapeutischen Wert der iRhom2-Strategie zu erweitern. Das Investorenkonsortium besteht aus Andera Partners, Kurma Partners, Hadean Ventures, MIG Capital, Wellington Partners, Bayern Kapital, High-Tech Gründerfonds und PhiFund Ventures. SciRhom konzentriert sich auf die Entwicklung von Antikörpern gegen iRhom2 zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen. Die erste klinische Studie mit dem Antikörper SR-878 soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 beginnen.

Das Unternehmen wurde gegründet, um eine neue Behandlungsstrategie für Autoimmunkrankheiten zu etablieren, indem es selektiv an TACE/ADAM17 ansetzt. Die Zusammenarbeit mit renommierten Forschern wie Prof. Carl Blobel vom Hospital for Special Surgery in New York hat dazu beigetragen, das Verständnis für die Rolle von iRhom2 bei Entzündungen und Autoimmunerkrankungen zu vertiefen. SciRhom hat einen vielversprechenden Entwicklungskandidaten, SR-878, entwickelt, der mehrere entzündliche Signalwege blockiert, aber wichtige Funktionen intakt lässt. Dieser Ansatz könnte eine transformative Wirkung bei Patienten mit Autoimmunerkrankungen haben.

Die Finanzierungsrunde wird es SciRhom ermöglichen, sein innovatives Therapieprogramm weiter voranzutreiben und den Bedarf an wirksameren und sichereren Behandlungen für Autoimmunerkrankungen zu decken. Die Beteiligung von Andera Partners und MIG Capital, zusammen mit anderen Investoren, unterstreicht das Potenzial des Unternehmens und seiner therapeutischen Strategie. SciRhom plant, die erste klinische Studie mit SR-878 in der zweiten Jahreshälfte 2024 zu starten, um die Sicherheit und Wirksamkeit des Antikörpers zu untersuchen.

Die Investition von MIG Capital, einem führenden deutschen VC-Investor, zeigt das Vertrauen in SciRhom und seine innovative Behandlungsstrategie. Das Unternehmen hat bereits über 730 Millionen Euro in mehr als 50 Unternehmen investiert und verfügt über ein erfahrenes Team von Experten. Die Zusammenarbeit mit SciRhom soll dazu beitragen, die Grenzen der Autoimmunmedizin zu verschieben und Patienten mit chronischen Autoimmunerkrankungen neue Behandlungsoptionen zu bieten.

