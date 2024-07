Am Münchner Flughafen verzeichnete das Unternehmen im ersten Halbjahr einen deutlichen Anstieg der Passagierzahlen. Mit 19,1 Millionen Fluggästen im gewerblichen Verkehr bedeutet dies ein Plus von fast 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Flugbewegungen stieg ebenfalls, jedoch etwas langsamer, um gut zehn Prozent auf 156.080. Trotz des positiven Trends liegt der Flughafen immer noch deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. 85 Prozent des Wertes von 2019 wurden bei den Fluggästen erreicht, bei den Flugbewegungen waren es 76 Prozent. Besonders erfreulich war die Rekordauslastung der Flugzeuge von 80 Prozent, die in den vergangenen sechs Monaten erreicht wurde.

Der Interkontinentalverkehr war ein Treiber des Aufwärtstrends, mit fast 19 Prozent mehr Passagieren zu Zielen in den USA oder im Fernen Osten. Der Flughafen erwartet, dass sich dieser Trend im Jahresverlauf fortsetzen wird.