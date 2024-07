GoldenPeaks Capital Holding Ltd. hat mit der Faerch Group einen der größten PPA-Deals in Ungarn abgeschlossen. Der Vertrag wurde von LevelTen Energy und Reel unterstützt. Dieser Deal markiert einen Meilenstein in der Führungsrolle von GoldenPeaks Capital beim Aufbau erneuerbarer Energien in Osteuropa. Der 12-jährige physische Pay-as-Produced-PPA hat eine erwartete Produktion von 15 GWh/Jahr, was über die Laufzeit der Vereinbarung auf rund 180 GWh Ökostrom beläuft. Dies entspricht einer jährlichen Einsparung von rund 3.900 Tonnen CO2, was einem Ausgleich der jährlichen CO2-Emissionen des Haushaltsstromverbrauchs von rund 10.000 EU-Bürgern entspricht. Die Faerch Group ist ein führender Anbieter von kreislauforientierten Mehrzweck-Lebensmittelverpackungen. Der Deal wurde für ein physisches PPA abgeschlossen, das von LevelTen Energy und Reel unterstützt wird. Die Faerch Group ist stolz darauf, mit GoldenPeaks Capital, LevelTen Energy und Reel zusammenzuarbeiten, um erneuerbare Energie direkt an ihre Standorte in Ungarn zu liefern. Dieser Deal ist ein wichtiger Meilenstein in ihrer Strategie für erneuerbare Energien. Reel ist stolz darauf, Faerch beim Abschluss dieses ersten PPA dieser Art in Ungarn unterstützt zu haben. LevelTen Energy freut sich, sein Fachwissen in diesen bahnbrechenden Deal einzubringen und die branchenführenden Unternehmen zu verbinden. GoldenPeaks Capital hat in den letzten Monaten erfolgreich mehrere Stromabnahmeverträge mit großen Unternehmen in Osteuropa abgeschlossen und diesen geholfen, ihre CO2-Reduktionsziele zu erreichen. Das Unternehmen engagiert sich auch dafür, die Dekarbonisierungsbemühungen ungarischer Unternehmen zu unterstützen und einen wesentlichen Beitrag zu ihren Nachhaltigkeitszielen zu leisten. GoldenPeaks Capital wurde kürzlich für sein grünes Engagement ausgezeichnet und erhielt von Moody's die höchste Nachhaltigkeitsqualitätsbewertung (SQS1) für sein Green-Bond-Rahmenwerk. LevelTen Energy liefert die Marktplätze, Software, automatisierten Analysen und das Fachwissen, die zur Beschleunigung von Transaktionen im Bereich sauberer Energie erforderlich sind. Die Plattform umfasst den LevelTen Energy Marketplace, der Zugang zu Tausenden von Preisangeboten für Stromabnahmeverträge in 28 Ländern in Nordamerika und Europa bietet. GoldenPeaks Capital ist ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen und einer der größten Photovoltaikanlagenbesitzer in Polen und Ungarn. Das Unternehmen wird das Tempo bei der Gestaltung der Branche der erneuerbaren Energien in Osteuropa weiter erhöhen.

