US-Regierung schließt Schlupflöcher für chinesische Einfuhren - Kritik an Stahlproduktion in China Die US-Regierung setzt ihre Maßnahmen gegen chinesische Einfuhren fort, indem sie gemeinsam mit Mexiko Schlupflöcher für die Einfuhr von Stahl und Aluminium schließen will. Dies soll verhindern, dass China und andere Länder Zölle umgehen. Die …