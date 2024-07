Das Konzessionsgebiet "Chrome Puddy" beherbergt Nickel-, Kupfer-, Kobalt- und Platingruppenmetallmineralisierungen in einer ultramafischen Intrusion. Durch die geplante Untersuchung sollen historische Bohrziele verfeinert werden. Das VTEM Plus-System eignet sich gut für die mineralisierten Ziele im Konzessionsgebiet.

Green Bridge Metals Corporation hat die Firma Geotech Ltd. beauftragt, eine luftgestützte VTEM-Untersuchung auf dem Projekt "Chrome Puddy" im Bergbaubezirk Thunder Bay, Ontario, durchzuführen. Das Ziel dieser Untersuchung ist es, Bohrziele abzugrenzen, die mit historischen Nickelmineralisierungen in Verbindung stehen. Die Untersuchung wird voraussichtlich im Juli 2024 abgeschlossen sein und 224 Profilkilometer umfassen.

Zusätzlich zu den geophysikalischen Untersuchungen wird ein Camp am Chrome Lake als Basis für zukünftige Bohrprogramme errichtet. Schlitzproben aus Ausbissen wurden bereits entnommen und zeigen erhöhte Nickelgehalte. Diese Proben werden dazu dienen, die Mineralisierungstypen an der Oberfläche zu quantifizieren.

Die Untersuchungen und Probenahmen sollen die Festlegung von Bohrzielen für ein anschließendes Bohrprogramm ermöglichen. Das Unternehmen erwartet, dass die VTEM Plus-Untersuchungen das Potenzial des Konzessionsgebiets aufzeigen und es bis zum vierten Quartal dieses Jahres bohrbereit machen.

In den USA und Kanada gibt es ressourcenfreundliche Gerichtsbarkeiten, die für Rohstoffgewinnung und Bergbauaktivitäten besonders geeignet sind. Das "Duluth"-Komplex in Minnesota beherbergt große Mengen an Kupfer, Nickel und Edelmetallen. Die US-Regierung hat die nachhaltige Beschaffung wichtiger Mineralien zur nationalen Priorität erklärt.

Die jüngste Gesetzgebung in Minnesota könnte das Projekt "South Contact Zone" von Green Bridge Metals Corp. in den Fokus rücken und für US-Regierungszuschüsse qualifizieren. Dies könnte zu einem wachsenden Interesse am Kapitalmarkt führen, da die Marktkapitalisierung des Unternehmens derzeit unterbewertet ist.

Insgesamt bietet Green Bridge Metals Corp. eine attraktive Einstiegsmöglichkeit auf niedrigem Kaufniveau für risikoaffine Anleger, die von den vielversprechenden Explorationsaktivitäten und dem Potenzial des Unternehmens profitieren möchten.

