Die Fortsetzung der Schaukelbörse erlaubt es auf Tagesbasis kaum verwertbare Handelsansätze zu finden und entsprechend zu handeln. Solange der seit Mitte Juni bestehende Aufwärtstrend intakt bleibt, sind erneute Anstiegschancen an 18.633 Punkte gegeben. Aber erst über diesem Niveau dürfte ein Gipfelsturm an die Rekordstände von 18.892 Punkten gelingen, darüber ein Test der Marke von rund 19.000 Zählern. Auf der Unterseite bildet der Bereich zwischen 18.030 und 18.213 Punkten einen wichtigen Support, erst unterhalb dessen dürften größere Verkaufssignale mit Zielen bei 17.875 und 17.500 Punkten generiert werden. Die Kursmuster seit Mitte letzten Monats präsentieren sich aber weiter schwach, von einer entschlossenen Käuferschicht ist nicht wirklich was zu sehen, weshalb größere Abwärtsrisiken im Markt bestehen.

Aktuelle Lage