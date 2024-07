Übergeordnet bewegt sich Brent Crude seit November 2022 in einer groben Seitwärtsspanne zwischen den Kursmarken von 70,17 und in der Spitze 95,91 US-Dollar. Hierbei wechseln sich die Trendverläufe alle paar Wochen und Monate in unregelmäßigen Abständen ab. Aktuell herrscht seit Mitte Juni eine Aufwärtsbewegung, diese reichte von 76,79 auf 87,92 US-Dollar aufwärts und damit an eine erste wichtige Hürde aus April dieses Jahres. Dort prallte der Energieträger zur Unterseite ab und begab sich auf die markante Horizontalunterstützung um 84,00 US-Dollar, wo zeitgleich auch der 200-Tage-Durchschnitt vorzufinden ist. Sollte dieser Bereich für merkliche Zukäufe genutzt werden, könnte ein Sprung auf neuerliche Monatshochs bevorstehen.

Gelingt es in den nächsten Tagen mindestens das Niveau von 86,28 US-Dollar aus technischer Sicht zu überwinden, könnte ein Anstieg an die Julihochs bei 87,92 US-Dollar stattfinden, darüber würden weitere Kursgewinne an 92,14 US-Dollar in den Vordergrund rücken. Misslingt allerdings eine Stabilisierung an dieser Stelle, müsste der nächstgrößere Support um 82,50 US-Dollar einspringen, von wo aus das gleiche Szenario, nur auf einem niedrigeren Kursniveau abgespielt werden könnte. Bärische Signale ergeben sich dagegen erst unterhalb von 82,00 US-Dollar, in der Folge müssten Abschläge auf 80,00 und darunter 78,68 US-Dollar eingeplant werden.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Um einen nachhaltigen Turnaround und damit die Chance auf einen Anstieg an die Jahreshochs von 92,14 US-Dollar bei Brent zu erhalten, muss mindestens ein Tagesschlusskurs oberhalb von 86,28 US-Dollar zustande kommen. Dann könnte durch die erhöhte Sommernachfrage nach Treibstoffen auch eine nachhaltige Rallye zünden und beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VD76SP bestens abgedeckt werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf insgesamt 165 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 9,74 Euroerrechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei aber den Bereich von vorläufig 82,95 US-Dollar nicht überschreiten, im Schein würde sich hier durch ein Stopp-Kurs von 1,25 Euroergeben.