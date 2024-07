Trotz eines mauen wirtschaftlichen Ausblicks und eines klaren Trendbruchs zu Beginn des Juni, sind keine tieferen Kurse als 62,73 Euro im abgelaufenen Monat zu verzeichnen gewesen. Der Rücksetzer vom Dienstag wurde zur Wochenmitte elegant auf den Vorgängertiefs abgefangen, was nun die Chance auf einen Doppelboden eröffnet. Bis dieser allerdings aktiviert wird, müssen Bullen Notierungen deutlich über 67,10 Euro etablieren. Anderenfalls müsste die gestrige Tageskerze lediglich als technische Gegenreaktion auf den Kursrutsch vom Dienstag gewertet werden, was unterhalb von 62,73 Euro weiteres Korrekturpotenzial auf 58,84 Euro bedeuten würde. Auf der Oberseite könnte ein Sprung über den 200-Tage-Durchschnitt und des dort verlaufenden Widerstandes Kurspotenzial an rund 70,00 Euro freisetzen. Zunächst sollte die Reaktion in den nächsten Stunden und Tagen genauestens beobachtet werden. Übrigens, Mercedes-Benz legt am 26. Juli frische Quartalszahlen vor.

Trading-Strategie: