Silo AI, bekannt als Europas größtes privates KI-Labor, ist spezialisiert auf die Entwicklung von KI-Modellen, die speziell auf die Bedürfnisse einzelner Unternehmen zugeschnitten sind. Zu den Kunden zählen renommierte Namen wie Allianz , die BMW -Tochter Rolls-Royce und Unilever . Mit der Übernahme stärkt AMD seine Softwareentwicklungskapazitäten erheblich, was eine Schlüsselrolle in der Strategie des Unternehmens spielt, umfassende KI-Lösungen anzubieten.

"Die Übernahme von Silo AI ist ein entscheidender Schritt, um unsere Strategie zur Bereitstellung von End-to-End-KI-Lösungen auf Basis offener Standards und in enger Partnerschaft mit dem globalen KI-Ökosystem voranzutreiben", erklärte Vamsi Boppana, Senior Vice President für KI bei AMD.

Der Aktienkurs von AMD kletterte im Mittwochshandel in New York um 3,9 Prozent auf 183,96 US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Titel knapp 33 Prozent zugelegt. Zum Vergleich: Für Nvidia ging es gestern 2,7 Prozent aufwärts und die Titel weisen in diesem Jahr ein beeindruckendes Plus von mehr als 180 Prozent auf.

AMD hat im vergangenen Jahr bereits über 125 Millionen US-Dollar in ein Dutzend KI-Unternehmen investiert und sieht in der Integration von Silo AI eine Möglichkeit, seine Angebote zu erweitern. Insbesondere die Erfahrung von Silo AI in der Implementierung realer KI-Lösungen soll AMD helfen, die Akzeptanz seiner MI300 AI-Beschleuniger zu erhöhen, die bereits jetzt beeindruckende Umsatzprognosen von 4 Milliarden US-Dollar für das laufende Jahr zeigen.

Die Transaktion, die voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen wird, markiert einen signifikanten Schritt für AMD, um sich als führender Anbieter von KI-Lösungen zu positionieren. Die Übernahme könnte AMD helfen, die Lücke zu Nvidia nicht nur mit optimierten KI-Modellen zu schließen, die auf AMD-Hardware laufen, sondern auch durch das Know-how und die Fähigkeiten seines Teams bei der Implementierung von KI in Unternehmensumgebungen. Der Kauf von Silo AI unterstreicht AMDs Entschlossenheit, im Wettbewerb mit Nvidia nicht nur mitzuhalten, sondern aktiv Marktanteile zu gewinnen.

