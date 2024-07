Immer wieder berappeln sich die Kurse in Frankfurt oberhalb der 18.000er Marke und ermuntern so Anleger, die ob des weiterhin hohen Kursniveaus zweifeln, zum Einstieg. Doch es bleibt dabei: Unterhalb von 18.700 Zählern befindet sich der DAX in einem intakten Abwärtstrend. Noch behalten damit auch diejenigen, die der alten Börsenweisheit "Sell in May and Go Away" gefolgt, Recht.

Die Kurse in New York stiegen während der zweiten Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell noch dynamischer als am ersten Tag, weil die Investoren nicht wirklich Neues mehr zu befürchten hatten, während vieles des Gesagten einfach nur wiederholt wurde. Für den S&P 500 stand am Ende mit über 5.600 Punkten der siebte Tag in Folge mit Gewinnen auf dem Papier. Abermals war es das Trendthema Künstliche Intelligenz, das die Kurse nach oben trieb, zudem beflügelte die herausragende Performance der Chip-Aktien den Markt.