Somit sind Wirtschaftsstandorte für Investoren uninteressant, in denen ein Mangel an essenziellen Nährstoffen herrscht. Auf die Wirtschaft bezogen sprechen wir hier u.a. von der Infrastruktur (Verkehrswege, Telekommunikation, Energie- und Rohstoffversorgung), dem Bildungsniveau oder auch der politischen Sach- und Fachkunde.

Da der sozialistische Interventionismus in den letzten Jahren stark zugenommen und in vielen Ländern inzwischen zu verheerenden Entwicklungen geführt hat, sollte der Investor sein Augenmerk vorwiegend auf Regionen richten, die über das Selbstbewusstsein verfügen, in gewissen Situation Sonderwege zu beschreiten.

So wird in Dänemark ein starkes Augenmerk auf das Thema einer maßvollen Zuwanderung gelegt. Auch der Erfolg der gemäßigten schwedischen Corona-Strategie wird inzwischen international kaum noch infrage gestellt. Das Erreichen eines nationalen Konsenses bei sensiblen Themen ist daher ein großer Pluspunkt für die skandinavischen Länder Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland.

Nachhaltigkeit und Innovation

Vorreiter sind die "Nordics" dagegen beim Thema ESG. Das sorgt für Wachstumsimpulse und den Ausbau von Wettbewerbsvorteilen. Aktuell wird beim Marktführer für Pfandsysteme, TOMRA Systems, in Norwegen gejubelt, nachdem sich abzeichnet, dass die EU im Hinblick auf Recycling die Zügel weiter anzieht.

Dazu gehören auch neue Regeln, die die Mitgliedstaaten verpflichten, bis 2029 mindestens 90 Prozent der Einweg-Plastikflaschen und Metalldosen getrennt zu sammeln. Auch der Aluminiumhersteller Norsk Hydro hat sich als Spezialist für das Thema Kreislaufwirtschaft etabliert und deckt zudem über 70 Prozent des Energiebedarfs aus nachhaltiger Energie. Die finnische Neste Oil verfolgt eine ähnliche Strategie und stellt Kraftstoffe aus Speiseölresten her. Die nordische Region verfügt im europäischen Maßstab derzeit wohl über die besten wirtschaftlichen Voraussetzungen, wenngleich sie keineswegs gegen konjunkturelle Einbrüche immun ist.

Es überrascht daher kaum, dass man dort aus einer ergiebigen Quelle an überragenden Investmentideen schöpfen kann. Zu den Titeln mit einer überzeugenden Performance gehört das schwedische Unternehmen CTT Systems AB (IK), ein Anbieter von Luftbefeuchtungssystemen und Entfeuchtungslösungen für Flugzeuge.

Diese Systeme werden in Flugzeugkabinen, Cockpits und Frachtbereichen installiert. Sie sorgen für eine optimale Luftfeuchtigkeit, was den Komfort der Passagiere erhöht und deren Gesundheit verbessert. Die Systeme von CTT verhindern zudem die Bildung von Kondenswasser in Flugzeugstrukturen, was das Gewicht des Flugzeugs reduziert und damit den Treibstoffverbrauch senkt.

Durch die Reduktion von Feuchtigkeit wird auch die Korrosionsanfälligkeit der Flugzeugstruktur vermindert, was die Wartungskosten senkt. Die Systeme von CTT sind so konzipiert, dass sie einfach in bestehende Flugzeugmodelle integriert werden können.

RVRC Holding AB (IK), auch bekannt als RevolutionRace, hat sich dagegen auf die Herstellung und den Vertrieb von Outdoor- und Freizeitbekleidung spezialisiert. RevolutionRace zeichnet sich durch die Kombination von funktioneller, hochwertiger Outdoorbekleidung mit stilvollem Design und erschwinglichen Preisen aus und ist bekannt für sein farbenfrohes und modisches Design.

Die Schweden vertreiben ihre Produkte ausschließlich über den eigenen Onlineshop, was es dem Unternehmen ermöglicht, die Preise wettbewerbsfähig zu halten und direkt mit den Kunden zu kommunizieren, wobei RevolutionRace Produkte in über 40 Länder weltweit liefert. RVRC legt großen Wert auf...

Autor: Dirk Stöwer

