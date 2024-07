Das Unternehmen hat seinen Zulieferern und Partnern mitgeteilt, dass es ein Wachstum von etwa 10 Prozent bei den Auslieferungen der neuen iPhones im Vergleich zu ihren Vorgängern anstrebt, erklärte eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber Bloomberg. In der zweiten Jahreshälfte 2023 waren etwa 81 Millionen iPhone 15 ausgeliefert worden.

Apple will in der zweiten Hälfte dieses Jahres mindestens 90 Millionen iPhone-16-Geräte ausliefern und setzt dabei auf KI-Dienste, um die Nachfrage nach der neuen Produktreihe nach einem schwierigen Jahr 2023 wieder anzukurbeln. Das neue Modell, das im September auf den Markt kommen wird, könnte sogar den iPhone-Absatzrekord vom vierten Quartal 2020 mit mehr als 90 Millionen verkauften Exemplaren übertreffen.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!

Die Ziele deuten darauf hin, dass Apple ein stärkeres Jahr 2024 erwartet, obwohl es mit anderen KI-basierten Smartphones von Rivalen wie Samsung Electronics und Xiaomi konkurriert. Aber Apple hat auch einen einfacheren Vergleich: Das Unternehmen hatte ein schwieriges zweites Halbjahr 2023 – insbesondere in China, wo das Mate 60 Pro von Huawei Technologies mit seinem fortschrittlichen 7-Nanometer-Prozessor aus chinesischer Produktion die lokalen Verbraucher überzeugte. Analysten der Wall Street erwarten, dass die iPhone-Verkäufe in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2024 zurückgehen werden.

Das Unternehmen sei zuversichtlich, dass die Einführung einiger Apple-Intelligence-Funktionen mit dem iPhone 16 dazu beitragen werde, die Nachfrage anzukurbeln, wenn das Modell Ende des Jahres auf den Markt komme, hieß es. Die Apple-Aktie stieg im US-Handel am Mittwoch um 1,9 Prozent auf 232,98 US-Dollar und erreichte damit ein Rekordhoch. Damit haben die Titel in diesem Jahr 25,5 Prozent gewonnen.

Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens IDC ist der Gesamtabsatz von Smartphones im vergangenen Jahr um 3,2 Prozent zurückgegangen, während Apple ein Wachstum von 3,7 Prozent verzeichnen konnte.

Regierungsdaten und unabhängigen Studien von Marktforschungsunternehmen wie Counterpoint Research zufolge hatte das iPhone auch in China einen schleppenden Start. Die Nachfrage nach Apples ikonischen Mobiltelefonen hat sich jedoch seit April stark erholt, was zum Teil auf eine Flut von Preisnachlässen zurückzuführen ist, insbesondere im Vorfeld des wichtigen landesweiten Shopping-Events "618" am 18. Juni.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion