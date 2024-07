STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen In der ersten Wochenhälfte richteten sich die Blicke der Anleger in die USA. Fed-Chef Jerome Powell hielt eine Rede vor dem US-Kongress. Marktteilnehmer erwarteten davon Signale zur weiteren Zinspolitik. Doch der oberste US-Währungshüter hielt sich bedeckt und verwies lediglich darauf, dass "mehr gute Daten" das Vertrauen an eine weitere Annäherung der Inflation an die Zielmarke 2 % stärken würden. Beobachter erwarten weiterhin erste Zinssenkungen für September, sofern die Datenlage dies hergibt. Eine nächste Indikation geben die US-Preisdaten am Donnerstag. Auch für den Euro-Raum werden nächste Zinsschritte frühestens im September prognostiziert. So sagte der niederländische Notenbankchef Klaas Knot, dass er "keinen Anlass für eine Zinssenkung im Juli" sehe, im September jedoch "wirklich wieder alles offen" sei. Der Euro Bund Future klettert diese Woche von 130,65 Punkten auf 131,45 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe sinkt leicht von 2,5765 % aus der Vorwoche auf aktuell 2,5265 %. Ebenfalls tiefer notiert die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Nach 2,762 % vor Wochenfrist stehen nun 2,693 % auf der Kurstafel.

Anlegertrends

DZ Hyp zahlt 3,125 % p.a.

Die DZ Hyp nimmt über eine Anleihe (WKN A351XY) frisches Kapital in Höhe von 500 Millionen Euro auf. Bis zur Fälligkeit am 20.09.20228 erhalten Anleger einen jährlichen Kupon von 3,125 %. Die erste Zinszahlung erfolgt am 20.09.2025. Sowohl der Mindestbetrag als auch die kleinste handelbare Einheit betragen jeweils 1.000 Nominale. S&P verleiht ein A+ Rating.