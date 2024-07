Das klingt deshalb nach einer Horrorkonstellation, weil ein Land mit einer derart fatalen Demografie die aufgelaufenen Schulden nicht wird abtragen können. Aber Japan tickt anders und wie in unserer Titelgeschichte ausgeführt, zeigt der zweite Blick, dass sich dort, wo es besonders schattig erscheint, auch einiges an Licht findet.

So steckt der japanische Staat zwar tief im Schuldensumpf, doch sieht die Vermögensposition der Haushalte und Unternehmen dagegen bedeutend besser aus. Auch sind die Japaner die größten Nettoauslandsgläubiger der Welt, was die Höhe der Staatsschulden weiter relativiert. Schließlich werden diese Schulden überwiegend vom Inland gehalten, was die Position für adverse Effekte, etwa durch eine Verkaufspanik ausländischer Investoren, weniger anfällig macht.

Dezidiert anderer Weg

Auch hinsichtlich der Demografie sind die Verhältnisse nicht vergleichbar. So ist es in der japanischen Gesellschaft Konsens, das Problem der Überalterung nicht durch Einwanderung zu lösen. Stattdessen wird auf Automatisierung, den verstärkten Einsatz von Robotern und auf Künstliche Intelligenz gesetzt. Dieser Ansatz ist insofern nachvollziehbar, als Experten ohnehin von einem massiven Abbau von Arbeitsplätzen aufgrund des rasanten technischen Fortschritts ausgehen.

Die Japaner, obwohl als eine der größten Exportnationen international stark vernetzt, bleiben im Wesentlichen unter sich. Auch hinsichtlich der Ausbildung des Nachwuchses – ein zentrales Thema für die Zukunftsfähigkeit eines Landes – zeigt sich Japan oberhalb des OECD-Durchschnitts insgesamt stabil, während Deutschland kontinuierlich weiter abrutscht.

Erneuter Abwärtsschub

Während man Japan im Westen bereits abgeschrieben hat, ist das Bild also nicht ganz so negativ. Wie wenig das Land derzeit von den internationalen Anlegern geschätzt wird, kann man am ehesten an der Entwicklung des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar erkennen (vgl. Abb. 1). Vor dem Hintergrund der in Japan zwar erst spät und nur zaghaft erfolgten Normalisierung der Geldpolitik hatte sich der Yen gegenüber dem US-Dollar stabilisiert.

Ab Ende März konnte das Niveau von rund 151 JPY/USD bzw. 0,0661 USD/JPY allerdings nicht mehr verteidigt werden. Die Intervention der Bank of Japan (BoJ) von Anfang Mai verpuffte rasch. Inzwischen ist auch das japanische Finanzministerium (MoF) alarmiert und übt offenbar Druck auf die BoJ aus, die Zinsen schneller zu erhöhen. Eine Zinserhöhung um 15 Basispunkte im Juli gilt als hochwahrscheinlich. Flankierend warnte das MoF die Yenbären vor möglichen Interventionen, was auf den Markt bislang aber keinen Eindruck machte.

Mutter aller Trades

Der Abwärtstrend läuft unbeirrt weiter. Es ist nicht nur die internationale Spekulation, die Druck auf die japanische Währung ausübt: Auch der sogenannte Carry Trade bleibt bei anhaltender Yenschwäche attraktiv. Hierbei wird Geld günstig in Yen aufgenommen, das dann in anderen Währungsräumen zu höheren Renditen angelegt wird. Das Volumen soll inzwischen 20 Billionen USD überschritten haben.

Was wie ein sicheres Geschäft klingt, hat seine Tücken, wenn die Dinge in Bewegung kommen. Dabei sind die Relativbewegungen von Bedeutung. Je größer der Abstand ist zwischen dem Habenzins in der Anlagewährung und dem Sollzins im Yen, desto attraktiver ist dieses Geschäft. Gefahr droht dem Carry Trade immer dann, wenn sich die Zinsniveaus annähern oder wenn Währungsverschiebungen zugunsten des Yen an der Rendite knabbern.

Schon einmal ist der Carry Trade buchstäblich auseinandergefallen. Im Rahmen der Finanzkrise des Jahres 2008 wurden massiv japanische Auslandsanlagen aufgelöst und die Gelder in Yen zurückgetauscht, was dort entsprechenden Aufwertungsdruck auslöste. Durch diese Währungsverschiebung kamen die Finanzierungen weiter unter Druck, was eine sich selbst verstärkende Spirale auslöste.

Der tiefe und weiter fallende Yen jedenfalls ist ein Aufputschmittel für die japanische Wirtschaft. So befinden sich die Unternehmensgewinne der dortigen Unternehmen im Höhenflug und untermauern damit auch die bullishen Ambitionen des Nikkei-Index.

Das Monster unter dem Bett

Kann Vergleichbares wieder passieren? Absolut. Solange der Yen weiter verfällt, ist die Gefahr zwar gering, aber das Gegensteuern von BoJ und MoF will genau diesen Währungsverfall stoppen. Das aber bleibt eine Gratwanderung, denn Zinserhöhungen schmelzen tendenziell die Zinsdifferenz ab und unterstützen den Devisenkurs. Da im Hintergrund ein 20-Billionen-Monster lauert, das sich jederzeit in Bewegung setzen kann, ist jede Maßnahme – wie auch deren Unterlassung – riskant. Die japanischen Offiziellen stemmen sich jedenfalls gegen einen weiteren Absturz der Währung, der auf ein klassisches Crack-up-Boom-Szenario weisen würde. Eine dramatische Yenaufwertung durch ein...

Autoren: Ralf Flierl und Ralph Malisch

