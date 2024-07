➡️ WKN: VD9CDC

➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest

Telegram Gruppen-Name: ik_invest

In diesem Video geht der Trader Ingmar Königshofen auf die aktuelle Situation bei Baumwolle ein. Verschiedene Vorfilter (Sentiment, CoT-Daten) zeigen aktuell eine potenzielle Aufwärtsbewegung beim Baumwolle-Future auf. Mit einem Discount Call Optionsschein von Vontobel (WKN: VD9CDC) lässt sich aktuell eine Seitwärtsrendite von 23,18% (39,91% p.a.) erzielen. Dieser Discount Call Optionsschein auf Baumwolle wird nun auch in das Tradingdepot aufgenommen. Mehr dazu in diesem Video.