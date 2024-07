Darauf sollten Sie in dieser Woche noch achten

Letztere steht aber erst heute an. Und zu Powells Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats, die bereits vorgestern stattfand, war gestern in dem Nachrichtenstream von Stock3 zu lesen, dass S&P 500 und Nasdaq Composite neue Rekordstände erreicht haben, nachdem (bzw. obwohl) US-Notenbankchef Jerome Powell (unter anderem) vor den Gefahren eines weiterhin hohen Zinsniveaus gewarnt hatte. Aber das ist im Grunde keine Neuigkeit, sondern lediglich die Wiederholung von bereits Bekanntem. Es ist also nicht verwunderlich, dass sich dadurch charttechnisch nichts geändert hat und bestehende Trends (bzw. Übertreibungen) lediglich fortsetzt wurden.

In der Wochenausgabe der „Allstar-Trader“ schrieb Bernd Raschkowski seinen Lesern daher gestern auch: „Zur Wochenmitte sind in Frankfurt kleine Pluszeichen auszumachen. Der Deutsche Aktienindex notiert um 0,5 Prozent höher bei 18.342 Punkten. Nach dem gestrigen Kursrutsch handelt es sich um eine normale Erholung. Übergeordnet ist die Konsolidierung im DAX weiterhin intakt.“ Und weiter: „Ansonsten gibt es kaum relevante Daten oder Nachrichten. Kurzum: Das Sommerloch ist in Frankfurt angekommen.“ Aha! Bernd sieht die Märkte also nicht ins Sommerloch steuern, sondern bereits dort angekommen. Diese Meinung teile ich.

Keinerlei Neuigkeiten von Fed-Chef Jerome Powell

Schauen wir uns aber dennoch kurz an, was Fed-Chef Powell noch gesagt hat. Reuters berichtete über folgende Aussagen:

Trotz Fortschritten bei der Bekämpfung der Inflation sei die Zeit für eine Zinswende in den USA noch nicht gekommen. Denn man benötige noch größere Zuversicht, dass sich die Teuerung nachhaltig auf das Ziel der Federal Reserve von 2 % zubewege. Jüngste Daten hätten gezeigt, dass es weitere moderate Fortschritte gegeben habe. Weitere gute Daten würden die Zuversicht der Zentralbank stärken. Bei der Justierung des geldpolitischen Kurses werde sie die einlaufenden Daten sorgfältig sichten. Mit Blick auf das Erreichen der Ziele Preisstabilität und Vollbeschäftigung seien die Risiken mittlerweile besser ausbalanciert.

Zum Vergleich: Im schriftlichen Statement zum letzten Zinsentscheid vom 12. Juni war Folgendes zu lesen:

