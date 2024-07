Die Aktie von Rüstungskonzern Hensoldt notiert am Donnerstag trotz eines freundlichen Gesamtmarktumfeldes rund 2 Prozent schwächer.

Grund für die Kursverluste dürfte ein Wechsel im Vorstand des Unternehmens sein. Wie Hensoldt am Mittwochabend in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wird Celia Pelaz den Konzern bereits zum 31. August verlassen. Diese Entscheidung sei einvernehmlich getroffen worden.

Der Abgang ist durchaus überraschend, denn Pelaz ist erst um 01. April in ihre derzeitige Position als Vorstand für das operative Geschehen (COO) berufen worden und diente zuvor knapp drei Jahre als Strategievorstand.

Ersatz scheint nicht geplant zu sein. Hensoldt gab in seiner Mitteilung bekannt, dass strategische Initiativen künftig von CEO Oliver Dörre und dem Finanzvorstand Christian Ladurner verantwortet werden sollen. Das deutet auf eine Verschlankung der Konzernstruktur hin.

Erholungstrend bislang nicht gefährdet

Während die Mitbewerber Rheinmetall und Renk am Donnerstag leichte Zugewinne verzeichnen und von der anhaltend guten Gesamtmarktstimmung insbesondere in den USA profitieren können, verlieren die Anteile von Hensoldt rund 2 Prozent an Wert.

Damit konsolidiert die Aktie einen Teil der Erholungsgewinne aus den vergangenen Wochen, nachdem die Aktie zwischenzeitlich auf 32 Euro und damit den niedrigsten Stand seit März gefallen war.

Ungeachtet dessen steht gegenüber dem Jahreswechsel ein Plus von 48 Prozent zu Buche. Die Kursverluste vom Donnerstag gefährden den aktuellen Erholungstrend aus technischer Perspektive nicht.

Fazit: Unsicherheit belastet die Aktie

Anleger zeigen sich am Donnerstag verunsichert von einem überraschenden Abgang im Vorstand von Hensoldt. Die knappe Pressemitteilung lässt Raum für Spekulationen, wobei eine Straffung der Unternehmensstruktur als wahrscheinlichste Erklärung gilt.

Bis weitere Umstände und Hintergründe bekannt werden, könnte das Papier mit Unsicherheit behaftet sein. Solange die Verluste in der Aktie aber nicht signifikant größer werden, ist der jüngst gestartete Erholungstrend nicht in Gefahr.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion