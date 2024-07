Inflation heute: US-Aktienmärkte am Anschlag - Risiko?

Die US-Aktienmärkte sind mit ihrer Euphorie am Anschlag - man erwartet heute eine niedrige Inflation (CPI) und geht davon aus, dass die Fed daher schon im September die Zinsen senken wird. Aber auffallend ist: bei den Erwartungen an die CPI-Daten heute gibt es einen eklatanten Widerspruch: die Kerninflation (also die Inflation ohne Nahrung und vor allem Energie) soll höher sein als die Headline-Zahl, in der Energie enthalten ist. Aber im Juni sind die Energiepreise deutlich gestiegen (sowohl der Ölpreis als auch der Benzinpreis) - daher ist gerade bei der Kernrate heute eine negative "Überraschung" nicht unwahrscheinlich. Die US-Aktienmärkte aktuell so überkauft wie nur ganz selten in den letzten Jahren - der Optimismus ist grenzenlos, während die US-Wirtschaft immer stärkere Bremsspuren zeigt..

