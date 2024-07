Solche Investitionen werden die Nachfrage nach Wohnraum weiter ankurbeln, was sich auf die Miet- und Immobilienpreise auswirken wird. Wer über eine Investition nachdenkt, sollte sich für eine passende entscheiden.

Wohnimmobilien sind eine inflationsgeschützte Anlage und nach wie vor sehr gefragt. Während die Kaufkraft in den letzten 50 Jahren um rund 200 Prozent gesunken ist, hat sich der Wert von Immobilien im gleichen Zeitraum um 600 Prozent erhöht. Auch die Mietausgaben der privaten Haushalte in Deutschland haben sich mehr als verzwanzigfacht. Immobilienbesitz bleibt also besonders attraktiv. Nicht zuletzt bieten steuerliche Vergünstigungen und staatliche Förderungen zusätzliche Anreize.

Der drohende Rekordwohnungsmangel in Deutschland im Jahr 2023 mit einem Defizit von 700.000 Wohnungen erhöht den Druck auf den Wohnungsmarkt. Hohe Baupreise und eine geringe Neubautätigkeit verschärfen die Situation. Die Preise für Bestandswohnungen werden aufgrund des Nachfrageüberhangs anwachsen. Das bedeutet aber auch, dass die Mieten in und um die Metropolregionen weiter steigen dürften, was wiederum die Renditen für Käufer erhöht.

Anleger blicken nach Magdeburg

Wer sich für den Kauf einer Immobilie interessiert, sollte sich ausgiebig über den richtigen Standort informieren. Der Blick über den Tellerrand abseits der typischen Märkte lohnt und erhöht die Chance auf lukrative Angebote. Ein Beispiel ist Magdeburg. Die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts ist ein bedeutendes Industrie- und Handelszentrum und einer der ältesten Wirtschaftsstandorte Deutschlands. Magdeburg ist an strategisch wichtige Verkehrswege angeschlossen und bietet optimale Voraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum.

Inzwischen ist die Stadt ein Zentrum für Logistik, Umwelttechnik, Kreislaufwirtschaft, Gesundheitswirtschaft, Maschinen- und Anlagenbau sowie für die wachsende Kultur- und Kreativwirtschaft oder die Informations- und Kommunikationstechnologie. Auch große internationale Unternehmen wie zum Beispiel FAM, regiocom, SKET, Enercon, GETEC heat & power, Siemens und T-Systems haben das Potenzial Magdeburgs bereits erkannt. Zudem plant Intel, 17 Milliarden Euro in Magdeburg zu investieren und bis zu 10.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen – und die Nachfrage nach Wohnraum wird steigen.

Auf den Partner kommt es an

Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern ist empfehlenswert. Wer auf ein Netzwerk von Experten zurückgreifen kann, erhöht seine Chancen das passende Angebot zu finden. Im Falle Magdeburgs hat sich die AS Unternehmensgruppe, unter Führung des CEO und Gründers Andreas Schrobback, aus Berlin hervorgetan. Als Immobilieninvestor und Investmentmanager ist das Unternehmen durch seine strategische Ausrichtung und eine integrierte, risikokontrollierte Wertschöpfungskette einzigartig im deutschen Markt. Die Kernkompetenzen umfassen den Ankauf, die Optimierung und die Privatisierung von Wohnungsbeständen sowie die Entwicklung und den Verkauf hochwertig kernsanierter Denkmalschutzobjekte.

Als Holdingstruktur organisiert, deckt die AS Unternehmensgruppe zentrale Aufgaben in Management, Finanzen, Personal, Vertriebspartnerbetreuung sowie Marketing und Kommunikation ab. Weitere Kompetenzen sind das hauseigene Investment Management, Asset Management, Property Management und Facility Management sowie Kapitalmarkterfahrung und das Erstellen von Gutachten.

Immobilien im Vergleich

Die Liegenschaft Elbquartier Magdeburg in der Witzlebenstraße ist ein fünfgeschossiges Mehrfamilienhaus, das um 1974 errichtet und in den Jahren 1995-1996 saniert wurde. Insgesamt stehen 88 Eigentumswohnungen, bestehend aus Zwei- und Dreiraum-Wohnungen mit einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von ca. 55 m², zum Verkauf. Alle Wohnungen verfügen über nachgefragte Grundrisse mit Balkon und bieten nachhaltiges Mietsteigerungspotenzial.

Die Wohnanlage Lindencarrée Magdeburg im Stadtteil Rothensee besteht aus zwei Mehrfamilienhäusern mit jeweils zwei Vollgeschossen. Insgesamt umfasst das Areal 16 Einheiten sowie ebenso viele Stellplätze. Die 1930 errichtete und 2012 kernsanierte Anlage bietet eine vermietbare Fläche von etwa 1.088 m². Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon und Kellerräume und befinden sich in einem gepflegten Zustand. Die Lage bietet eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten.

Eine Stadt mit Zukunft

Magdeburg bietet mit seiner positiven wirtschaftlichen Entwicklung, strategischen Lage und dem vielfältigen Immobilienangebot hervorragende Investitionsmöglichkeiten. Die positive Arbeitsmarktentwicklung und der Trend zu kleineren Haushalten haben die Nachfrage nach Wohnraum in Magdeburg steigen lassen. Die Mietpreise sind im Vergleich zu anderen Städten noch günstig, weisen aber erhebliches Steigerungspotenzial auf. Insgesamt macht die Kombination aus dynamischer Wirtschaft, günstigen Einstiegspreisen und langfristigen Wertsteigerungspotenzialen Magdeburg zu einem attraktiven Standort für Immobilienkäufe.